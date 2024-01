Rückschau und Ausblick in Haan Zahlreiche Gäste beim Neujahrsempfang der Feuerwehr

Dann ging es in seiner Rede auch schon ans Eingemachte der Feuerwehrarbeit. Die nicht enden wollen Regengüsse in den vergangenen Wochen führten dazu, dass Einheiten des Kreises Mettmann auch bei überörtlichen Einsätzen halfen. Erinnerungen an die Wasserkatastrophe 2021, die Gruiten-Dorf arg in Mitleidenschaft gezogen hatte, wurden wach. In der Folge wurde mit großer Spannung das Gutachten zur Einschätzung der technischen Möglichkeiten, Gruiten-Dorf besser zu schützen, erwartet. „Das Ergebnis war aber leider sehr ernüchternd und so werden wir, aber insbesondere die Bürgerinnen und Bürger dieses Bereiches, weiterhin mit einer gewissen Sorge leben müssen“, stellte Schlipköter leicht resigniert fest.