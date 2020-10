Haan : Mittäter belastet Angeklagten schwer

Das Landeskriminalamt sichert Spuren am Tatort in Haan. Foto: Alexandra Rüttgen

HAAN/WUPPERTAL Ein Angeklagter, zwei Mittäter im Zeugenstand und ein Lügengebäude, von dem man nicht weiß, welcher der drei Protagonisten daran mitgebaut hat. Das Landgericht Wuppertal verhandelt brutalen Raubüberfall auf Pensionär im Mai 2017 in Haan.

Fest steht nach dem zweiten Verhandlungstag in Wuppertal im Prozess wegen des Überfalls auf einen Pensionär im Mai 2017 in Haan nur eines: Augenscheinlich wird gelogen, dass sich die sprichwörtlichen Balken biegen. Da wäre zum einen der Angeklagte selbst, der bereits gestanden hat, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Allerdings nur solange, bis das Opfer nach Hause gekommen sei - danach will er zwei Stunden lang paralysiert auf der Terrasse abgewartet und noch gesehen haben, wie seine beiden Kompagnons den 85-Jährigen in den Garten geschleppt und das Haus angezündet hätten.

Einer der beiden Mittäter, bereits im ersten Prozess zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt, schilderte den Tatablauf nun vollkommen anders. Demnach sei der Angeklagte mit im Haus gewesen, als man das Opfer dort geknebelt, gefesselt und über Stunden hinweg auf der Suche nach Geld drangsaliert und bedroht habe. Dass man ihn beim ersten Prozess im Frühjahr 2018 nicht gleich als Mittäter benannt habe, sei dessen Zugehörigkeit zu einer libanesischen Großfamilie geschuldet gewesen. Er habe Angst um sich selbst und seine Familie gehabt – bis sein Anwalt ihm versichert habe, dass man ihn als Kronzeugen in ein Zeugenschutz-Programm aufnehmen werde.

Nun also wolle er auspacken – glaubt man ihm, so war der Angeklagte derjenige, der dem heimkehrenden Opfer eine Tüte über den Kopf gezogen und geohrfeigt habe. Dazu soll der 35-Jährige auch noch gesagt haben, dass er dem Pensionär mit einer Zange die Fingernägel abziehen wolle, um an das im Haus vermutete Geld zu kommen. Der Angeklagte soll es auch gewesen sein, der das Benzin ausgekippt und angezündet haben soll. Dazu soll der sich auch geweigert haben, das Opfer weiter vom Haus wegzurücken und stattdessen gesagt haben, dass die Nachbarn schon die Feuerwehr rufen würden, wenn sie den Rauch sähen.

Und seine eigene Tatbeteiligung? Dazu sagte der als Zeuge gehörte Mittäter nur so viel: Er sei vom Angeklagten und dem weiteren Mittäter immer wieder zu dem zwischenzeitlich dort alleingelassenen Opfer in den Keller geschickt worden, weil man befürchtet habe, dass der 85-Jährige einen Herzinfarkt erleiden könne. Und ja, zuvor habe er auch noch auf Anweisung einen Socken aus dem Schlafzimmer geholt, um den Pensionär damit zu knebeln.

Der Zeuge oder der Angeklagte: Einer von beiden lügt. Und auch beim zweiten Zeugen wurde es nicht besser: Hatte er in der ersten Verhandlung dem Gericht noch erzählt, dass der Angeklagte beim Überfall dabei gewesen sei, so will er sich jetzt an nichts mehr erinnern können. Nicht wissend, dass der seine Tatbeteiligung längst eingeräumt hatte, will er den Mann nicht kennen.

Zuvor mehrfach vom Vorsitzenden Richter und der Staatsanwältin auf die Konsequenzen einer Falschaussage hingewiesen, soll er im Verfahrensverlauf erneut vernommen werden. Sollte die Erinnerung bis dahin nicht zurückkehren, droht ihm möglicherweise ein Anklage wegen Falschaussage und eine erneute Verurteilung. Gerade auf Bewährung vorzeitig entlassen, könnte sich der Zeuge also gleich schon wieder hinter Gittern wiederfinden.