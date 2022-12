Haan/Wuppertal Endspurt auf der A46-Baustelle

Vor einigen Tagen ist am Stauende auf der A46 in Richtung Wuppertal ein Sattelzug auf einen weiteren Lkw aufgefahren. Die Folge: Zwei Verletzte und stundenlang Stau. Anfang November starb ein Lkw-Fahrer, nachdem er offenbar ins Schlingern geriet und gegen einen Brückenpfeiler stieß. Beide Unfälle geschahen entweder im oder unmittelbar vor dem Baustellenbereich zwischen Haan und Wuppertal. Doch was genau passiert dort eigentlich – und wie lange dauern die Bauarbeiten noch?