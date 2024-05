Vor Sondersitzung des Bauausschusses WLH wirft SPD Verzögerungstaktik bei Wohnungsbau vor

Im Vorfeld der Sondersitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planung und Bau an diesem Mittwoch, 22. Mai, in der Aula der GEsamtschule an der Walder Straße 15 übt die WLH Kritik an der SPD. Sie wirf ihr vor, entgegen der eigenen Darstellung die Aufgabe zu verschleppen, schnellstmöglich mehr öffentlich geförderte Wohnungen in Haan zu bauen.