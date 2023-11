Notfall-Versorgung in Haan „Ärzte nicht ausreichend über Veränderungen informiert“

„Ab 1. Dezember darf der Rettungswagen das Haaner Krankenhaus nicht mehr anfahren, so lautet der letzte Stand der Information“, schreibt die Politikerin in einer Pressemitteilung. Die Haaner Hausärzte sollen dann stärker eingebunden werden in die Notfallversorgung, hatte der Rettungsdienst-Koordinator des Kreises, Dr. Arne Köster, in der vergangenen Woche mitgeteilt. Ab dem 15.Dezember dürfe kein Patient mehr im Haaner Krankenhaus aufgenommen werden, betonte Lukat jetzt noch einmal.