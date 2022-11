Haan : WLH rät zum Lastwagen-Durchfahrtverbot

Haan Ein Hauptpunkt auf der Tagesordnung der Mobilitätsausschuss-Sitzung am Dienstag ist der Straßenausbau der Kreisstraße 5. Der Beschlussentwurf sieht vor, dass jetzt Stadt und Kreis Kontakt zur Bezirksregierung aufnehmen, um die Umstufungsfrage von der Kreis- zur Stadtstraße zu regeln.

In der Zwischenzeit sollen die Decken der beiden Straßen saniert werden. Die Wählergemeinschaft Lebenswertes Haan beantragt eine Ergänzung: Danach soll auch in Düsseldorf die Frage angesprochen werden, wie sich ein Lkw-Durchfahrts-Verbot ab dem Kreisverkehr K5, Ittertalstraße in Fahrtrichtung Haan, anordnen ließe. Damit könnten Gesundheitsgefährdungen für Anwohner durch Lärm auf der K5 und der B228 reduziert werden.