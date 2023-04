Haan WLH lädt Frauen-Union zum Gespräch ein

„Wir gemeinsam möchten ein Mehr an Sicherheit für unsere Gartenstadt Haan!“, stellt Lukat fest und betont, ein Kommunaler Ordnungsdienst sei „keine ,Allheilwaffe‘ gegen Angsträume“. Ein KOD könne nichts daran ändern, wenn viele etwa Angst in der Fußgängerunterführung am Bahnhof Gruiten hätten. Mit Ängsten der Menschen müsse fachlich ehrlich umgegangen werden, nur so ließen sie sich nachhaltig minimieren. Es gebe, so Lukat, zahlreiche städtebaulich-räumliche Faktoren um Angsträume zu vermeiden oder gegen sie anzugehen. Das beginne beim sicheren Fußweg, der nicht zugewachsen und nicht zugeparkt ist, und reiche bis zu übersichtlicher Bebauung, klarer Wegeführung und hellen, gut einsehbaren Zugängen zu Gebäuden.