Haan: WLH fordert Glücksspiel-Steuer 

HAAN Meike Lukat (WLH) will gegen illegale Sportwetten vorgehen. „Da die Beschlusskontrolle zumindest bei der WLH funktioniert, haben wir diese für den kommenden Haupt- und Finanzausschusses und für den Rat zur Tagesordnung beantragt.“

(RP) Wöchentlich sei in der Zeitung zu lesen, im Radio zu hören oder im Fernsehen zu sehen, dass es zu einer Razzia in einem Wettbüro kam, berichtet Meike Lukat. „Diese sind oft Rückzugsorte für Straftäter und auch oft Tatort für Straftaten“, sagt die WLH-Fraktionsvorsitzende, die als Kriminalbeamtin im Landeskrimialamt arbeitet. „Häufig werden dort inkriminierte Gelder ,gewaschen’ oder zum Verzocken genutzt.“ Immer wieder teilten Angeklagte in Verhandlungen nach Raub-, Diebstahls- oder Untreuedelikten mit, dass sie spielsüchtig seien. So genannte Wettbüros, wie es sie auch in Haan gibt, seien mittlerweile auf den Straßen ein gewohntes Bild – „leider“, bedauert Lukat, denn: „Derartige ,Wettbüros’ werden in NRW ohne Genehmigung betrieben.“ Illegalität werde hier quasi von den Behörden geduldet, die Polizei sei machtlos. Was könne der Rat in Haan tun?, fragt die WLH. „Wenig“, sagt Meike Lukat. Die Bürgermeisterin sei als Dezernentin für Ordnung und Sicherheit zuständig für die Überwachung und Untersagung von unerlaubtem Glücksspiel in Haan, die Bezirksregierung Düsseldorf – nach Geldwäschegesetz – die Aufsichtsbehörde für das illegal online erbrachte Sportwetten-Angebot. „Wir können daher nur schauen, dass es zu einer ordentlichen lokalen Besteuerung kommt, einer Aufwandssteuer, die lenkend eingesetzt werden kann und durch die es zu einer Kontrolle durch das Haaner Steueramt kommt.“