Zertifikat : Haan will „kinderfreundliche Stadt“ sein

Teilnehmende Städte berichten viel Gutes. Es müssen ja nicht gerade „Blumen für die Gummistiefel sein Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Haan Die Stadt will die Aufnahme in das Programm „Kinderfreundliche Kommune“ beantragen, sofern die Politik zustimmt. Die Aktion läuft unter dem Dach der „Child Friendly Cities Initiative“ des Kinderhilfswerks Unicef.

Haan ist kinderfreundlich: Davon ist zumindest die Stadtverwaltung felsenfest überzeugt. „Die sehr gute Versorgung in der Kindertagesbetreuung, der hohe Stellenwert von Kinderparlament und Jugendparlament, das lebendige Angebot der Jugendförderung, die Entwicklung der Spielflächen und Jugendorte und vieles mehr machen Haan zu einer kinderfreundlichen Stadt“, heißt es in einer Sitzungsvorlage für den Jugendhilfeausschuss, der am Donnerstag, 23. September, tagt.

Das will sich die Gartenstadt jetzt bescheinigen lassen und die Aufnahme in das Programm „Kinderfreundliche Kommune“ beantragen, sofern die Politik zustimmt. Die Aktion unter dem Dach der „Child Friendly Cities Initiative“ von Unicef will die UN-Kinderrechtskonvention konsequent in Städten und Gemeinden umsetzen. Wer in das Programm aufgenommen wird, macht zunächst zusammen mit Sachverständigen des Vereins eine Bestandsaufnahme zu den Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen in seiner Kommune, einerseits durch eine umfangreiche Analyse aller Bereiche der Verwaltung, andererseits durch groß angelegte Beteiligungsprojekte mit Kindern und Jugendlichen.

So sieht das Unicef-Logo für die kinderfreundliche Stadt aus. Foto: Unicef

Info Teilnehmer aus mehr als 40 Ländern Weltweit beteiligen sich Städte und Gemeinden in mehr als 40 Ländern an dem Vorhaben, die Rechte von Kindern auf kommunaler Ebene zu stärken. Im Oktober 2019 kamen auf Einladung von Unicef und der Stadt Köln mehr als 400 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Fachleute sowie Kinder und Jugendliche aus mehr als 50 Ländern zum ersten „Child Friendly Cities Summit“ zusammen. Sie diskutierten Erfahrungen und Wege, wie die Rechte von Kindern im Alltagsleben umgesetzt werden können. Die Studie „Kinderrechte in Kommunen“ beleuchtete, welche Maßnahmen 123 große, mittelgroße und kleine Kommunen in Deutschland treffen. In den untersuchten Städten und leben über 1,8 Millionen Kinder.

Auf dieser Grundlage fußt das Herzstück des Programms, ein Aktionsplan, der konkrete Maßnahmen zur Umsetzung der Kinderrechte, Zeitpläne, Verantwortlichkeiten und die Finanzierung festlegt und vom Stadtrat beschlossen wird. Von der Aufnahme ins Programm bis zur Erteilung des Siegels „kinderfreundliche Kommune“ vergehe ungefähr ein Jahr, teilt die Stadt mit.

Das Siegel gilt für drei Jahre, in denen der Aktionsplan umgesetzt werden muss. Es kann um weitere drei Jahre verlängert werden, aber nur, wenn ein weiterer Aktionsplan erstellt wird, der an den vorangegangenen anknüpft.

„Vieles, was zur Erteilung des Siegels gefordert wird, existiert bereits in Haan“, heißt es in der Beschlussvorlage. Darüber hinaus schreibe das Programm Kinderfreundlichkeit auch als verbindliche Querschnittsaufgabe für die gesamte Stadt fest und schaffe so verbindliche Strukturen.

Kommunen, die das Siegel bereits tragen, sprechen von deutlichen Vorteilen – dazu gehören Großstädte wie Köln und Stuttgart, aber auch kleine Kommunen mit rund 14.000 Einwohnern. Kinderfreundlichkeit wird als Standortfaktor und wachstumsfördernd beschrieben, insgesamt sei eine Verbesserung des Klimas auch zwischen den Generationen erkennbar.