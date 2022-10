Haan : Wilfried Schmickler tritt in Haan auf

Am Samstag, 22. Oktober, gastiert Wilfried Schmickler endlich einmal wieder in der Gartenstadt. Foto: Stadt Haan

Haan Am 22. Oktober gastiert der Kabarettist in der Aula des Gymnasiums an der Adlerstraße. Schmickler präsentiert sein neues Programm „Es hört nicht auf“.

( Wilfried Schmickler ist einer der großen Politkabarettisten dieses Landes und nach über 40 Bühnenjahren präsentiert er ab dem Frühjahr 2021 sein neues Programm „Es hört nicht auf“. Am Samstag, 22. Oktober, gastiert er endlich einmal wieder in der Gartenstadt. Tickets zum Preis von 25 Euro sind noch erhältlich unter Neanderticket.de oder über den Online-Kulturkalender auf haan.de sowie in den Vorverkaufsstellen (Stadtbücherei am Neuen Markt 17, Zigarren Fischer an der Friedrichstraße 15, und in Gruiten bei Supernah an der Bahnstraße). An der Abendkasse kosten Karten 30 Euro.

In Schmicklers Programm geht es um den Kampf gegen die Idiotie und Ungerechtigkeiten in dieser Welt, gegen soziale Ungleichheit, gegen Hass und Intoleranz. Schmicklers Lust, dem etwas entgegenzusetzen, hört nicht auf! Und so reist der Kabarettist über die Bühnen diese Republik, bewaffnet mit den Worten der Wahrheit, die er gnadenlos und messerscharf zu führen versteht.