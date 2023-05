Am Windhövel in Haan Wildkräuter-Hochbeet für den Schillerpark

Das zeitliche Zusammentreffen ist gewollt: Am „Tag der Gartenlust“ in Haan (das ist der 4. Juni) um 11 Uhr werden in einer gemeinsamen Aktion der Arbeiterwohlfahrt Haan mit dem Kinderparlament (KiPa) und der Bürgergarten-Initiative im Schillerpark am Windhövel heimische Wildkräuter in freie Hochbeete gepflanzt. Das teilte die Awo jetzt in einer Presseinformation mit. Neue Infotafeln sollen zudem zeigen, welche Wildkräuter unsere Gesundheit unterstützen können. „Auf diese Weise wollen wir die Menschen ermutigen, vergessenes Wissen wiederzuerlangen und das Interesse für Wildkräuter zu wecken“, sagt die Projektbeauftragte der Awo, Krisztina Kielbassa.