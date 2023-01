Haan/Erkrath Boeuf vom Galloway gibt’s auch für zu Hause

Der Haaner Gastronom Dominik Winter und der Erkrather Metzgermeister Dirk Hanten wollen im neuen Jahr ihre Zusammenarbeit intensivieren. Seit einigen Wochen schon hat Winter in seinem Restaurant „Palazzo im Wiedenhof“ Fleisch vom Galloway-Rind von der Landmetzgerei Hanten aus Erkrath im Angebot. Das hochwertige Fleisch der Freilandtiere kommt bei den Gästen so gut an, dass sich Dominik Winter und Dirk Hanten zu einem weiteren Schritt entschlossen haben. „Wir haben die Produktion eines Klassikers der gehobenen Küche für zu Hause gestartet: Boeuf Bourguignon. Das bedeutet, wir produzieren dies hier in der wiedenhöfischen Küche und vermarkten das Produkt gemeinsam mit Hanten“, berichtet Dominik Winter unserer Redaktion.