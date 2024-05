Vortrag in Haan Weibliche Geschichte sichtbarer machen

Inwieweit Frauen für ihre Lebensleistung in einer Stadt gewürdigt werden, machte Hertle am Beispiel Wuppertal mit insgesamt 2162 Straßen, Plätzen und Treppen deutlich. Nach Schätzungen unter den Zuhörerinnen verriet sie das niederschmetternde Ergebnis, das nur zwölf Straßen nach Frauen benannt seien. In einer Stadt, die Geburtsort oder Wirkungsbereich von prominenten Frauen wie Else Lasker-Schüler, Pina Bausch, Rita Süssmuth oder Alice Schwarzer ist, ist dies ein eher bescheidenes Ergebnis. Mit „Wuppertal ist weiblich“ wollen die „Wupperfrauen“ gegen diese Art der lokalen Unterrepräsentierung angehen. Doch Straßenschilder, Frauen-Stadtpläne oder Hinweistafel an Wohnhäusern sind nur ein Aspekt einer verbesserten Sichtbarkeit von verdienstvollen Frauen einer Stadt.