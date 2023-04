In Haan und drei weiteren Städten Wie aus Kaffee Hilfe für Erdbebenopfer wird

Bei der ersten Spendenrunde im Februar kamen mehr als 5000 Euro zusammen, die er auf 6000 aufrundete – jetzt möchte Selcuk Karademir die Zehntausender-Marke knacken: Am Samstag, 22. April, wird der Inhaber der Kaffeerösterei Karabusta in Haan sämtliche Tageseinnahmen für die Opfer der Erdbebenkatastrophe in der Türkei spenden. Das gilt auch für die Filialen in Mettmann, Düsseldorf und Solingen, ja sogar für Bestellungen über das Internet.