Überfall 2018 in Haan Prozess gegen zweiten Verdächtigen nach Säure-Angriff auf Innogy-Manager

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, am 4. März 2018 in Haan mit einem bereits verurteilten Mann dem damals 51 Jahre alten Energiemanager aufgelauert zu haben. Gemeinsam sollen sie Bernhard Günther in der Nähe seines Wohnhauses beim Joggen hinterrücks angegriffen, zu Boden gebracht und dort festgehalten haben. „Einer der beiden soll dann hoch-konzentrierte Schwefelsäure in das Gesicht des 51-Jährigen geschüttet haben“, so der Gerichtssprecher weiter. Dadurch soll der Mann „Verletzungen in Gestalt ausgedehnter tiefgreifender Verätzungen am Kopf (insbesondere im Gesicht und den Ober- und Unterlidern der Augen), am Hals, an der linken oberen Rumpfpartie, den Beuge- und teilweise den Streckseiten der oberen sowie den Streckseiten der unteren Extremitäten erlitten haben. Der zum Tatzeitpunkt 51-Jährige soll aufgrund seiner Verletzungen in der Folge mehrere Male operiert worden sein und sich auch zukünftig weiteren Operationen unterziehen müssen“.