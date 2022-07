Vorfreude in Haan : Endlich wieder Weinfest in Haan

Haan In den vergangenen zwei Jahren musste das Weinfest ausfallen. Jetzt laufen die Planungen für den 26. bis 28. August auf Hochtouren.

Wann Am 11. Juni 1967, begründete die Stadt Haan ihre bisher älteste Städtepartnerschaft mit der an der Küste der Normandie gelegenen französischen Stadt Eu. Dies war damals eine außergewöhnliche und wichtige Annäherung zweier Städte aus ehemals in mehreren Kriegen verfeindeter Länder.

Neben dem Schlemmen und Stöbern auf dem französischen Markt gibt es auch ein musikalisches Porgamm für die drei Veranstaltungstage. So wird am Freitag, 26. August, ab 18 Uhr Matthieu Pallas mit seinem Akkordeon für Stimmung sorgen und am Samstag wollen die „Happy Gangstas“ dem Publikum Jazz und Funk näher bringen. Die Band tritt ebenfalls um 18 Uhr auf. Am Sonntag schließt sich die Haaner Dixi-Band mit Volker Albrecht ab 14 Uhr an.