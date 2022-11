Advent in Haan : Gruitener Weihnachtsdorf startet am Donnerstag

Gruitener Weihnachtsdorf startet am Donnerstag

Advent in Haan

Weihnachtsdorf Gruiten: So schön war es vor der Pandemie. Zur Eröffnung spielte Lars Raddatz Saxophon. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Trotz weniger Aussteller wartet das Weihnachtsdorf in diesem Jahr mit einer bunten Mischung auf. Auch die Beleuchtung soll stimmungsvoll werden.

Zum vierten Mal organisiert Jürgen Kloft in diesem Jahr das Gruitener Erlebnis-Weihnachtsdorf auf dem Dorfanger. Als einen Hingucker kündigt er dieses Jahr die Beleuchtung des Weihnachtsdorfs an. „Neben den 40 geschmückten Tannenbäumen und vielen Dekorationen bekommt der Besucher einen stimmungsvollen Vorplatz mit vielen neuen Lichtern und Laternen geboten. Auch in den großen Bäumen wurde Lichterdekoration installiert“, sagt Kloft.