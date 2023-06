Kita aus Haan schafft Rezertifizierung Was ein gutes Familienzentrum ausmacht

Familien bei der Erziehung und im Alltag zu unterstützen – das wird im Familienzentrum am Bollenberg an der Robert-Koch-Straße 29 ganz groß geschrieben. Die Kita im Haaner Osten bietet 93 Betreuungsplätze in fünf Gruppen an, darunter ist eine Wander- und Erlebnisgruppe. Nun freuen sich Stadt und Kita-Team über die erneute Rezertifizierung. „Die Einrichtung unterstützt Familien, die aus einem sozialschwachen Umfeld kommen“, erläutert Ulrike Boscheinen, stellvertretende Leiterin des Familienzentrums am Bollenberg. Seit elf Jahren arbeitet sie dort, seit Anfang des Jahres hat sie auch die kommissarische Leitung inne. „Hier wird Hilfe zur Selbsthilfe gegeben“, sagt Sarah Trump Abteilungsleiterin für Kitas, Kindertagespflege sowie Kita-Fachberatung der Stadt Haan.