Haan : Wahlparty fällt wohl ins Wasser

Zuerst werden die Stimmen für den Landrat, dann für den Kreistag ausgezählt, erst dann für die Bürgermeister-Wahl in Haan und den Stadtrat. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Haan Ordnungsamtsleiter Michael Rennert redete nicht um den heißen Brei herum: Die gewohnte Wahlparty im Ratssaal werde bei der Kommunalwahl am 13. September vermutlich nicht stattfinden, ließ er die Mitglieder und Besucher des Wahlausschusses in der Sitzung am Mittwochabend wissen.

Von Peter Clement

Corona mache der guten Tradition hier vermutlich einen Strich durch die Rechnung: „Wir müssten die Teilnehmerzahl begrenzen, Mundschutz-Masken vorschreiben und dürften auch nicht wie sonst üblich Schnittchen oder Erfrischungen servieren“, ließ Rennert wissen.

Wer die Party besucht hätte, hätte aber auch ein gewaltiges Maß an Geduld benötigt. Zumindest erfuhren die Besucher des Ausschusses, dass am Wahlabend zunächst die Ergebnisse der Landratswahl ausgezählt werden, dann die des Kreistages, und erst dann die der Kommunal- und Bürgermeisterwahl.

Es bleibt bei den drei Bürgermeisterkandidaten Dr. Bettina Warnecke (CDU/FDP), Bernd Stracke (SPD) und Meike Lukat (WLH). An der Wahl des Stadtrats nehmen CDU, SPD, WLH, GAL, FDP, AfD, Die Linke sowie die „Bürger für Haan – Bürger Union“ teil, wobei die Linke gerade einmal fünf Wahlkreise mit Direktkandidaten besetzen konnte: „Die Partei hatte große Schwierigkeiten, eine Aufstellungsversammlung durchzuführen“, erläuterte Rennert. Nachdem es in Haan und Hochdahl nicht geklappt habe, sei die Linke schließlich nach Velbert ausgewichen.