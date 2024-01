Kultur in Haan Orgelzyklus greift das Thema „Farben“ auf

Und was für Farben hat der Himmel nun? „...Überraschende Farben!“ So lautet zumindest der Titel des vierten Konzerts am Freitag, 1. März, in der evangelischen Kirche Haan. An diesem Abend spielt Eckhard Manz aus Kassel Werke von Johann Sebastian Bach, Marton Illes, Ziboukle Martinaityte und anderen.