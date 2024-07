Ingrid Obermann lebt jetzt an der Deller Straße Das Friedensheim bekommt eine Vorleserin

Obermann zog erst kürzlich in das Seniorenheim ein und muss es sich in diesen Tagen hier erst noch so richtig heimisch machen. Einige Bilder lehnen noch an den Wänden. Eine gute Bekannte sei Innenarchitektin und werde ihr bei der Möblierung helfen, kündigt sie an. Aber den Blick ins Grüne aus dem kleinen Erker genießt sie jetzt schon. „Das ist wirklich sehr schön.“ Auch wenn ihr die Nordsee nach 50 Jahren im Rheinland dann doch immer noch ein bisschen fehlt, wie sie schließlich anmerkt.