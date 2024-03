Beteiligung von Jugendlichen in Haan Jugendliche wollen Vergnügungssteuer ändern

Melin Atakay, die stellvertretende Vorsitzende des Jugendparlaments, beantragt außerdem, Sitzungen des Jugendparlaments künftig zu streamen. So könnten Jugendliche die Sitzungen von Zuhause aus verfolgen, was die Arbeit des Jugendparlaments transparenter mache und zu höherer Beteiligung Jugendlicher führe. „In der Vergangenheit wurden bereits Sitzungen für die Öffentlichkeit per Livestream zur Verfügung gestellt, dies soll jetzt wieder eingeführt werden“, erklärt Melin Atakay.