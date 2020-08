Trauriger Fund in Haan : Pony Fagur liegt tot im Brombeergestrüpp

21 Jahre alt wurde „Fagur“. Das Island-Pony ist Donnerstag in unmittelbarer Nähe seiner Koppel, jenseits des Zaunes tot aufgefunden worden. Foto: Kreispolizei Mettmann

Haan Das in der Nacht zum 14. August spurlos von seiner Weide an der Mahnertmühle verschwundene 21-jährige Pony „Fagur“ ist tot. Donnerstag fand die Besitzerin das Tier hinter dem Koppelzaun in einem Gestrüpp.

Jetzt gibt es Gewissheit. Das Island Pony „Fagur“, nach dem seit dem 14. August gesucht wird, ist tot. Zwei Wochen nach dem Verschwinden des Tiers entdeckte die Besitzerin ihr Pony am Donnerstag – unmittelbar hinter dem Zaun auf der anderen Seite der Koppel. Wie die Polizei am Freitag berichtete, hatte sich das Tier dort in den Dornen einer schwer zugänglichen und schlecht einsehbaren Brombeerhecke verfangen. Aufgrund der Auffindesituation vor Ort geht die Polizei davon aus, dass das Pony erst wenige Tage an dieser Stelle lag. Ob es tatsächlich von Dieben entwendet wurde oder doch eigenständig von der Koppel ausgebrochen war, ist aktuell noch ungeklärt.

Hinweise auf eine zum Tode führende Fremdeinwirkung auf das Tier ergaben sich bei ersten polizeilichen Ermittlungen vor Ort keine. Dennoch wurde ein Tierarzt eingeschaltet, welcher nun das Pony genauer untersuchen soll.

Das Verschwinden war am Freitag, 14. August, bemerkt worden. Gegen 14 Uhr wollte eine 17-jährige Schülerin auf der Koppel an der Mahnertmühle nach dem Rechten sehen. Das 21 Jahre alte Island-Pony stand aber nicht auf der komplett mit Stacheldraht umzäunten und nur durch ein Tor zugänglichen Koppel. Gemeinsam mit Bekannten machte sich die 17-Jährige zunächst selbstständig auf die Suche nach dem schwarz-braunen Tier. Gegen 21.30 Uhr am Abend wurde dann auch die Polizei über das Verschwinden des Ponys informiert. Die Polizeibeamten überprüften den Zaun, fanden ihn aber unbeschädigt. Einen selbstständigen Ausbruch des Ponys von der Koppel schlossen sie nahezu aus.