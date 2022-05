Haan : Verkehrsärger im Vogelviertel bleibt

Haan Für den Abriss des alten Schulgebäudes und den Bau des neuen Gymnasiums hatte die Stadt die Verkehrsführung geändert. Von Beginn an war sie umstritten. Und die überarbeitete Neuregelung hat Probleme nicht gelöst.

Es war eine gut besuchte Informationsveranstaltung der Stadt, die da im vergangenen November in der Aula des Gymnasiums mit Anwohnern des Vogelviertels stattfand. Gesammelt und diskutiert werden sollten Ideen für eine neue Verkehrsführung. Die alte hatte seit Fertigstellung des Gymnasiums und der Umstellung der Fahrwege für viel Unmut gesorgt – zumindest bei einem Teil der Bewohner.

Mittlerweile ist ein halbes Jahr ins Land gegangen, doch verbessert hat sich so gut wie nichts – sagen zumindest nach wie vor eine Menge Anwohner, darunter auch der SPD-Vorsitzende im Haaner Stadtrat, Bernd Stracke: „Von den Anregungen, die bei der Veranstaltung im vergangenen November aus der Bürgerschaft gekommen sind, ist so gut wie nichts umgesetzt worden“, bemängelt der Anwohner und Politiker, der vor allem vor gefährlichen Begegnungen zwischen Fahrradfahrern und Pkw/Lkw im Vogelviertel gewarnt hatte – eine Kritik, bei der er auch Unterstützung vom ADAC bekommen hatte.

- Der Amselweg wird im Bereich von der Feldstraße bis Einmündung Zum Diek in beide Richtungen befahrbar. Dafür entfallen die Parkplätze an der rechten Seite.

- Eine Einfahrt vom Kreisverkehr kommend wird nicht möglich sein, die Ausfahrt bleibt in Richtung Kreisverkehr.

- Die Diekermühlenstraße wird ab Höhe Drosselweg Einbahnstraße in Richtung Gymnasium.

Die Straßenverkehrsbehörde verwies durch Pressesprecherin Sonja Kunders im Rahmen einer Anfrage unserer Redaktion jetzt auf die Antworten, die sie der Haaner CDU für die Sitzung des Umwelt- und Mobilitätsausschusses am Dienstag, 31. Mai, schriftlich gegeben hat. Die Christdemokraten hatten unter anderem gefragt, ob „tatsächlich alle Parkplätze an der Einfahrt Amselweg wegfallen müssen“? Die Stadt argumentiert unter anderen mit einem ansonsten höheren Unfallrisiko.

Auch die Bitte, an allen Kreuzungen und Einmündungen in dem Wohngebiet, die Regelung „Rechts vor Links“ einzuführen, lehnt die Stadt ab. Begründung: „Eine Rechts-vor-Links-Regelung könnte lediglich bergauf führend angeordnet werden.“ Dies würde Radfahrern allerdings „die bergauf zwingend erforderliche, unterbrechungsfreie Weiterfahrt unmöglich machen und die Leichtigkeit des Verkehrs“ stören. Da motorisierte Verkehrsteilnehmer nicht so schnell bergauf zum Stillstand kommen können, wie Radfahrer, erhöhe sich zusätzlich das Risiko von Auffahrunfällen.