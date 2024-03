Kultur in Haan Verein schenkt der Stadt drei Skulpturen

Der Verein „Kunst in der Stadt Haan“ schenkt der Stadt drei Skulpturen. Es handelt sich hierbei um die Werke Laterna Magica II im Park Ville d‘Eu, den Wasserfall im Schillerpark und Wiking II an der Bahnstraße im Ortsteil Gruiten. Mit der Schenkung der drei Skulpturen von Stanislaw Kowalczyk und Uta Majmudar gehe auch die Betreuung und Pflege der Dauerleihgabe Kladderwiewer des Künstlers Kurt Jorzyk am Alten Markt auf die Stadt über, teilte das Büro der Bürgermeisterin mit. „Ich danke dem Verein für die unermüdliche Arbeit bei der Betreuung und Pflege der Skulpturen in den vergangenen Jahren. Es ist nun städtische Aufgabe, dass sie weiterhin das Stadtbild verschönern und erhalten bleiben“, erklärte Bürgermeisterin Bettina Warnecke.