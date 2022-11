Kontrolle in Haan : Unter Drogen, ohne Führerschein und ohne gültige Kennzeichen

Die Polizei hat den 25-Jährigen aus dem Verkehr gezogen. Foto: dpa/Jonas Güttler

Haan Gleich mehrere Verfahren hat jetzt ein 25 Jahre alter Erkrather am Hals, der am Montag von der Polizei in Haan kontrolliert worden ist.

Zugedröhnt, ohne Führerschein und ohne gültiges Kennzeichen war am Montagabend, 21. November, ein 25 Jahre alter Mann in Haan unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, ist er mit seinem 3er BMW gegen 20.15 Uhr auf der Flurstraße gestoppt worden. „Da der Fahrzeugführer, ein 25-jähriger Erkrather, sich weder ausweisen noch Fahrzeugpapiere vorweisen konnte, überprüften die Beamten die Fahrzeugdaten im polizeilichen Fahndungssystem“, erklärt eine Polizeisprecherin.

Hier hätten die Ermittler festgestellt, dass die am Fahrzeug angebrachten polnischen Kennzeichen nicht auf den BMW angemeldet waren. „Laut Auskunftsrecherche war der BMW bereits seit mehreren Monaten stillgelegt und nicht für den Straßenverkehr zugelassen“, erklärte sie weiter.

Die weiteren Ermittlungen ergaben laut Polizei, dass der Mann darüber hinaus auch keinen Führerschein besaß. „Nachdem sich zudem Hinweise auf einen vorangegangenen Drogenkonsum ergeben hatten, wurde ein Drogenvortest durchgeführt, welcher auf Cannabis positiv verlief. Zur weiteren Beweisführung wurde die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und auf der Polizeiwache Hilden durchgeführt“, berichtet die Polizeisprecherin weiter.