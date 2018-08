Haan : Unruhe bei Kunden von Pflegedienst

Haan In den sozialen Netzwerken meldeten sich am Freitag mehrere Betroffene, die offenbar von einem privaten Pflegedienst angerufen worden waren. Der habe mitgeteilt, dass er die Versorgung der Angehörigen nicht mehr sicher stellen könne, aus Mangel an Ressourcen.

