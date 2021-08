Haan : Unfallopfer schreiben Dankesbrief an Helfer

Haan Bei dem Zusammenstoß war das Auto des Ehepaars (77 und 81 Jahre alt) auf dem Dach gelandet. Sofort waren Helfer zur Stelle und halfen den eingeklemmten Insassen.

Der Hergang war dramatisch: Bei einem Verkehrsunfall auf der Düsseldorfer Straße waren am frühen Mittwochabend, 11. August, drei Personen verletzt worden, zwei davon schwer. Zeugen halfen den in ihrem umgekippten Fahrzeug eingeklemmten Insassen (77 und 81 Jahre alt) und informierten die Rettungskräfte.

Jetzt haben sich die beiden Geretteten schriftlich bei ihren Helfern bedankt. Ein riesiger Schreck sei das gewesen, als sie sich in ihrem Auto plötzlich kopfüber befunden hätten, heißt es in dem Brief, auch ob all der Glassplitter im Auto: „Der Airbag sprang auf und das Krachen der Türen durchfuhr uns. Durch den Einsatz von ganz schnell alamierten Nachbarn wurde mit starker Kraft unser Auto aufgerichtet, so dass wir dann unter Schock aussteigen konnten.“ Feuerwehr und Rettung sowie Polizei seien wenige Minuten später zur Stelle gewesen.