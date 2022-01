Ohne Führerschein und unter Drogen : Polizei findet nach Unfall in Haan Blanko-Impfausweise

Polizei findet nach Unfall in Haan Blanko-Impfausweise

Haan Kein Führerschein, Drogen, Blanko-Impfpässe mit Aufklebern für die Covid-19-Impfung: Ein Unfall in Haan hat für einen 36-jährigen Kölner ein strafrechtliches Nachspiel.

Gleich in mehreren Verfahren muss sich ein 36 Jahre alter Kölner verantworten. Wie die Polizei am Wochenende mitteilt, war der Mann Silvester mit seinem Ford auf der Landstraße in Richtung Haaner Innenstadt unterwegs.