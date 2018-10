Haan: Unfall bei Nieselregen, Kreuzung Oberhaan

Haan Auf der Oberhaaner Kreuzung Elberfelder/Gräfrather/Gruitener Straße ist es am späten Dienstag zu einer folgenschweren Kollision gekommen. Bei dem Unfall wurde zwei Personen verletzt und es entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war eine 52-jährige Mülheimerin mit ihrem roten VW Polo bei Dunkelheit und starkem Nieselregen auf der B228 in Richtung Haan unterwegs. Nach derzeitigen Zeugenaussagen missachtete sie um 22.38 Uhr aus noch ungeklärter Ursache wahrscheinlich das Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage. Auf der Kreuzung prallte der VW mit einem beigefarbenen Taxi Mercedes E200 zusammen, dessen 65-jähriger Fahrer aus Wuppertal ohne Fahrgast die Gräfrather Straße befahren hatte und die Kreuzung nach eigener Aussage als drittes Fahrzeug und bei grüner Ampelschaltung in Richtung Gruiten überqueren wollte.