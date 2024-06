Autounfall in Haan Zwei Personen bei Kollision schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich in der Nacht auf Sonntag an der „Polnischen Mütze“ (Kreuzung Elberfelder Straße/Gruitener Straße/Gräfrather Straße). Nach dem aktuellen Stand der Unfallermittlungen war um etwa 0.15 Uhr die 20-Jährige Fahrerin eines Opel Astra in Begleitung eines 23-jährigen Mannes auf der Elberfelder Straße (B 228) in Richtung Hilden unterwegs. Im Kreuzungsbereich wollte sie nach links in die Gräfrather Straße abbiegen. Hierbei missachtete sie einen entgegenkommenden VW T-Roc, in dem sich ein 62 Jahre alter Fahrer mit einer 60-jährigen Beifahrerin befand. In der Folge stießen die Fahrzeuge zusammen.