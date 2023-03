Haan Unbekannte stehlen Wohnmobil

Am Freitagmorgen, gegen 9 Uhr, hatte der Inhaber eines Automobilhandels an der Hochdahler Straße in Haan festgestellt, dass eines der zum Verkauf angebotenen Wohnmobile fehlte. Zuletzt war das Fahrzeug der Marke Hobby am Vorabend, gegen 18 Uhr auf dem Außengelände gesehen worden. Wie die Täter das fünf Jahre alte Wohnmobil, das ohne Kennzeichen auf dem frei zugänglichen Firmengelände abgestellt war, öffnen und abtransportieren konnten, ist bislang unklar.