Diebstahl in Haan Unbekannte klauen wertvollen Porsche-Oldtimer

Der Halter des Porsche habe seinen Wagen am 1. Februar 2023 in einer Tiefgarage am Spulerweg in Haan abgestellt. „Als er nun, mehr als ein halbes Jahr später am 18. August 2023, nach seinem Wagen schaute, stellte er fest, dass das Fahrzeug verschwunden war“, so der Sprecher weiter. Ermittlungen hätten ergeben, dass der Porsche „jedoch innerhalb der vergangenen beiden Monate entwendet worden sein muss – so hatten Nachbarn das Auto noch im Juni in der Tiefgarage gesehen“.