Kriminalität in Haan Unbekannte dringen in ein Hotel ein

Ein leer stehendes Hotel in Haan ist offensichtlich von Einbrechern heimgesucht worden. Wie die Polizei berichtet, müssen die Unbekannten am 6. oder 7. Juli in das Gebäude eingedrungen sein. Die Täter hätten sich gewaltsam Zutritt verschafft und dort diverse Einrichtungsgegenstände beschädigt. Ob etwas Wertgegenstände entwendet wurden, könne zum aktuellen Zeitpunkt nicht festgestellt werden. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Haaner Wache unter der Telefonnummer 02129 93286480 in Verbindung zu setzen.