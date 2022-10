Haan : Unbekannte drangen über Fenster ein

Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in der Kaiserstraße in Haan. Foto: dpa/Friso Gentsch

Haan Unbekannte sind in der Zeit von Freitag, 23. September, bis Donnerstag, 6. Oktober, 16 Uhr, in einen Geschäftsraum an der Kaiserstraße eingebrochen. Ermittlungen der Polizei zufolge verschafften sich die Täter über ein gewaltsam geöffnetes Fenster Zutritt.

