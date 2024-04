Kriminalität in Haan Geschäftseinbruch an der Kaiserstraße

Unbekannte brachen am 17. oder 18. April in ein Foto- und Optikgeschäft an der Kaiserstraße in Haan ein. Nach Angaben der Polizei wurde die Eingangstür zwischen Mittwoch, 18.30 Uhr, und Donnerstag, 8.30 Uhr, mit Gewalt aufgebrochen. Der Polizei liegen bisher keine Hinweise auf den oder die Täter vor. Die Geschäftsräume wurden durchsucht. Aus der Ladenkasse wurde Bargeld in unbekannter Höhe erbeutet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02129 93286480 entgegen.