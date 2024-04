Haushalt in Haan Umverteilung statt Spar-Erfolg

Wer Stadtkämmerin Doris Abel in diesen Tagen nach ihrer größten Sorge fragt, Kostenpflichtiger Inhalt die sie mit dem soeben beschlossenen städtischen Haushalt verbindet, bekommt eine überraschende Antwort: „die Jugendhilfe“: Die Situation in diesem Bereich spitze sich immer weiter zu, berichtet die Finanzexpertin. Es fehle an Fachkräften und Pflegestellen, gleichzeitig steige die Zahl der Fälle, in denen Jugendliche untergebracht werden müssen, immer stärker an.