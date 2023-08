Spatenstich in Haan Umbau der Skateranlage hat begonnen

Gute Nachrichten für viele Jugendliche in Haan: Nach intensiven Abstimmungsprozessen mit Jugendparlament und Kinderparlament der Stadt Haan, ist am Montag die neue Betondecke der Skateranlage an der Landstraße gegossen worden. Das teilte die Stadt Haan jetzt mit. Durch die dauerhafte Deckschicht aus Beton sei sichergestellt, dass Kinder und Jugendliche an dieser Anlage lange Freude haben werden. Noch im Herbst werden fünf Jugendbänke und ein neues Skater-Element, eine so genannte Mini-Ramp, aufgestellt. Zur Einweihung wird die Verwaltung dann später, gemeinsam mit Jugend- und Kinderparlament, einladen.