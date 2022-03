In der Fußgängerzone : Trödelmarkt wird am 3. April nachgeholt

Haan Rund 60 Stände sind bereits angemeldet. Es wird der 47. Trödelmarkt in der Haaner Fußgängerzone. Sein Charme liegt unter anderem darin, dass keine kommerziellen Händler zugelassen sind.

Eigentlich findet er immer am ersten Advent statt. Doch die Pandemie ließ den Trödelmarkt auf der oberen Dieker Straße und auf dem Neuen Markt zwei Jahre in Folge ausfallen. Am 3. April 2022 wird die Veranstaltung nun nachgeholt. Rund 60 Stände sind bereits angemeldet. Es wird der 47. Trödelmarkt in der Haaner Fußgängerzone. Sein Charme liegt unter anderem darin, dass keine kommerziellen Händler zugelassen sind. Veranstalter ist seit vielen Jahren der Verein Närrische Zelle. Vereinsvorsitzender Teddy Henschke freut sich, die Veranstaltung nachholen zu können. „Sonst haben wir immer die Pyramide als Kulisse, jetzt ist es der sprudelnde Brunnen”, erklärt Henschke. Wie auch in den Vorjahren erfreut sich der Trödelmarkt in Haan einer regen Beliebtheit. Beim ersten Anmeldetermin am vergangenen Wochenende in der Gaststätte „Zur Brücke”, Dieker Straße 5, wurden bereits an die 60 Teilnehmer registriert. All jene, die sich noch nicht angemeldet haben, aber gerne mit einem Stand vertreten sein wollen, können dies am Dienstag, 29. März, nachholen – und zwar ab 19.30 Uhr in der Gaststätte Zur Brücke. Henschke weist darauf hin, dass die Anmeldeformulare unter www.naerrischezelle.de bereits heruntergeladen und dann am besten bereits ausgefüllt mitgebracht werden können.