Haan Trickbetrüger gibt sich als Handwerker aus

Ersten Ermittlungen zufolge hatte ein bislang unbekannter Mann am Mittwoch gegen 11 Uhr bei der 83-jährigen Haanerin im Wohngebiet rund um die Flemingstraße geklingelt. Der Unbekannte stellte sich als Handwerker vor, der Stromleitungen vermessen müsse. Gutgläubig gewährte die Bewohnerin dem Mann Zutritt. Schließlich bat er die Frau, den Tresor zu öffnen und eine Geldkassette und eine Schmuckschatulle zu entnehmen. Dieser Aufforderung kam die Seniorin ebenso nach wie der Bitte, anschließend in kurz den Keller zu gehen. Als die 83-Jährige in die Wohnung zurückkehrte, hatte der vermeintliche Handwerker das Haus samt der Geldkassette und der Schmuckschatulle verlassen, teilt die Polizei am Donnerstag mit. Entwendet wurden ersten Erkenntnissen zufolge eine hohe Summe Bargeld, Sparbücher, Dokumente und Schmuck. Der Unbekannte war etwa 20 bis 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß, sprach akzentfrei Deutsch und hatte schwarze Haare. Zur Tatzeit war er komplett schwarz gekleidet und trug eine weiße FFP2-Maske. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 02129 9328-6480.