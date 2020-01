Haan : Haan trauert um Walter Tils

Haan Der frühere Chefarzt des Haaner Sankt-Josef-Krankenhauses ist tot. Er wurde 96 Jahre alt.

Walter Tils ist im Alter von 96 Jahren am 3. Januar gestorben. Bekannt war er als langjähriger Chefarzt der Inneren Medizin am St. Josef Krankenhaus in Haan. Fast sein halbes Leben war er Mitglied in der Haaner CDU, davon 30 Jahre in der Senioren-Union (SU).