Langjähriger Kulturamtsleiter : Haan trauert um Fritz Köhler

Haan Der langjährige Kulturamtsleiter Fritz Köhler ist gestorben, teilte seine Partei, die CDU, am Mittwochabend mit. „Unsere Stadt hat ihm viel zu verdanken.“

Fritz Köhler wurde am 19. Oktober 1946 geboren. In den 1960er Jahren gründete er, damals aktiv im Stadtjugendring, mit Marlene Altmann den ersten Jugendtreff an der Bahnhofstraße. Später wurde er Stadtjugendpfleger, baute das Jugendheim unterm Hallenbad und das Haus Grow (Nordstraße) mit auf. Ab 1983 war er Kulturamtsleiter der Stadt Haan. 2011 feierte er als erster Mitarbeiter sein 50-jähriges Dienstjubiläum bei der Stadt Haan. Im gleichen Jahr ging er in Rente. Fritz Köhler war Erfinder des Weinfestes und langjähriger Motor der Städtepartnerschaft mit Eu. Bei der Europa-Union ließ sich Fritz Köhler 2021 nach 15 Jahren als Vorsitzender aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Wahl stellen.