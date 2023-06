Haan/Mettmann Einsturzgefahr: THW sichert Hauswand ab

Ermittlungen der Polizei zufolge hatte die Frau am Mittwochnachmittag das Gas- mit dem Bremspedal vertauscht. Bei dem Unfall entstand ein etwa ein Quadratmeter großes Loch in der tragenden Außenwand, berichteten Polizei und Feuerwehr am Donnerstag. Verletzt wurde niemand. Da ein Statiker das Haus als gefährdet einstufte, sicherte es das Technische Hilfswerk Haan mit Baustützen ab.