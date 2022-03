Haan : Teilnehmerschwund bei Klima-AGs

Info

Zwischenpräsentation Wer sich einen Eindruck der Arbeit des Runden Tisches Klimaschutz verschaffen will, sollte sich bei der Zwischenpräsentation des Integrierten Klimaschutzkonzeptes am Donnerstag, 31. März, von 18 bis 20 Uhr online einwählen. Anmelden können sich Interessierte mit einer E-Mail an Haans Klimamanagerin Janine Müller.

Mitarbeit Auch wer künftig in den AGs des RTKs Mitarbeiten will, nimmt Kontakt zur Klimamanagerin auf, telefonisch unter 02129 911-305 oder per Mail an janine.mueller@stadt-haan.de