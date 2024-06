Mobilität in Haan Stabsstelle hat zweifache Verstärkung bekommen

Über ein Förderprojekt des Bundes, das allerdings auf vier Jahre befristet ist, ist Christoph Thuir ins Nachhaltigkeitsteam der Stadt gestoßen. Der 37-Jährige wurde in Kerpen geboren, ist ausgebildeter Erzieher, hat dann Volkswirtschaft und Politik studiert und ist nun für das Energiesparmanagement an Kitas und Schulen zuständig. „Wir sind froh, dass er zu uns gekommen ist, da er auch über den pädagogischen Hintergrund verfügt, Nachhaltigkeit selbst kleinen Kindern zu vermitteln“, so Janine Müller. Dabei helfen ihm Quizspiele oder ein selbst kreiertes Erzähltheater, bei dem ein Umweltschreck und eine Umweltfee den nachhaltigen Umgang mit Wasser, Strom und Gas aufzeigen. „Und dass Energiesparen sich lohnen kann, macht eine Regelung deutlich, durch die die Hälfte des eingesparten Geldes wieder in den Einrichtungsetat zurückfließt“, erklärte Christoph Thuir.