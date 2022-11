Haaner Innenstadt : „Tamaris“ und „Molitor Mode“ schließen

So schön ist die Haaner Innenstadt aus der Luft betrachtet. Das Thema „Leerstände“ ploppt jedoch mit schöner Regelmäßigkeit immer wieder auf und trübt das schöne Bild. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Die Nachricht über zwei weitere Abgänge von Fachgeschäften hat in Teilen der Politik, aber auch in den sozialen Netzwerken am Wochenende große Besorgnis ausgelöst.