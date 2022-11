Haaner Innenstadt : „Tamaris“ in der City schließt

Haan Die Nachricht über einen weiteren Abgang eines Fachgeschäftes ist in Teilen der Politik, aber auch in den sozialen Netzwerken mit Bedauern aufgenommen worden.

Mit dem Schuhgeschäft „Tamaris“ verliert Haan ein weiteres renommiertes Fachgeschäft. Die Nachricht löste in Teilen der Politik aber auch in den sozialen Netzwerken am Wochenende Bedauern aus. Nicola Günther (GAL) teilte im Hinblick auf Bemerkungen, die Lücke werde bestimmt durch weitere Barber Shops geschlossen, mit: „Wenn wir Haaner es nicht einmal schaffen, einen kleinen, zu unserer Stadt optimal passenden Laden am Leben zu halten, ich jetzt schon wieder Namen von großen Ketten lese, die sich in einer so kleinen Stadt, benachbart von größeren Städten, niemals niederlassen werden, dann müssen wir uns eigentlich freuen, wenn kein Leerstand nach einer weiteren Schließung folgt.“ Lustig sei das aber keineswegs und weder der Leerstand, noch das Verschwinden des kleinen Einzelhandels „tut unserer Innenstadt gut“.