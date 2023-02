Entscheidung fällt im Stadtrat Streit um den Ordnungsdienst für Haan

„Wenn Kennzahlen mehr als Statistik sein sollen, müssen sie zur Steuerung von Ressourcen, Abläufen, Ergebnissen und Wirkungen geeignet sein. Damit tun sich viele Städte, Gemeinden und Kreise aber nach wie vor schwer.“ So hat der Städte- und Gemeindebund NRW die Situation rund um kommunale Haushalts- und Stellenplanungen analysiert – und zwar schon im Jahr 2013. Wer die Debatte rund um die stufenweise Einführung eines Kommunalen Ordnungsdienstes für Haan momentan verfolgt, kann indes leicht den Eindruck gewinnen, bis heute habe sich daran nicht viel geändert. Es werden zwar immer wieder Argumente für die Einführung einer solchen Ordnungshüter-Truppe genannt, aber von städtischer Seite her liegen bisher so gut wie keine Kennzahlen vor, die die Notwendikeit und den geplanten Umfang des Projekts untermauern könnten.