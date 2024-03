Verkehr in Haan Vollsperrung auf der Gruitener Straße

Die Bauarbeiten an der Gruitener Straße gehen in die nächste Phase: Die Straße ist jetzt zwischen Polnischer Mütze (in Höhe der Tankstelle) und dem Kreisverkehr, der die Straßen Osttangente/Gruitener Straße/Niederbergische Allee verbindet, vollständig gesperrt. Nur Anlieger dürfen noch bis zur Baustelle fahren. Darüber informierte jetzt Straßen.NRW.