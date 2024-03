Engpass in Haan Steueramt bleibt weiter nur eingeschränkt erreichbar

Dieser Zustand herrscht bereits seit Anfang Februar im Steueramt. Die Stadt bittet darum, von telefonischen Anfragen weiterhin abzusehen und stattdessen sämtliche Informationen per E-Mail an steueramt@stadt-haan.de oder per Post zu senden. „Die Entscheidung, die Kommunikation auf E-Mail bzw. Post zu beschränken, wurde getroffen, um sicherzustellen, dass sämtliche Anfragen und Anliegen effizient bearbeitet werden können“, erklärt Sonja Kunders weiter.